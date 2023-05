Mãe de Marília Mendonça ganha homenagem de Dia das Mães do neto e se emociona; veja vídeo

A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira, conhecida pelos fãs como Dona Ruth, ganhou uma homenagem especial do neto, Leo, nesta quarta-feira, 10. O menino fez sua primeira apresentação de Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, 14, na escola e a dedicou para a avó, que se emocionou com o momento.

Os registros foram compartilhados por ela nos stories do Instagram. Enquanto voltava da apresentação, Dona Ruth relembrou Marília ao postar uma foto tirada do céu. “O céu recebeu a primeira apresentação do Leozinho para o Dia das Mães”, escreveu.

Leo, filho de Marília Mendonça, fez uma homenagem de Dia das Mães para a avó, Ruth Moreira. Foto: Som Livre/Divulgação

No vídeo da homenagem, o menino aparece com um papel recortado em formato de coração com o nome da avó. Ele canta a música You Are My Sunshine, de Johnny Cash, com colegas e, em determinado momento, abraça Dona Ruth. Os dois também aparecem colando corações e lantejoulas ao redor do nome da avó.

Marília foi vítima de um acidente aéreo em 2021 na cidade de Caratinga, interior de Minas Gerais, aos 26 anos. A bordo da aeronave, também estavam o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Junior e copiloto do avião Tarcísio Pessoa Viana, que também não resistiram.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais