‘Maestro’: Filhos de Leonard Bernstein defendem Bradley Cooper após críticas por prótese de nariz

Os filhos de Leonard Bernstein saíram em defesa de Bradley Cooper após o ator receber diversas críticas pela prótese de nariz que aparece usando no primeiro teaser de Maestro, filme que contará a história do compositor e de sua mulher, Felicia Montealegre.

Cooper é responsável pela direção do longa, além de estrelar a produção ao lado de Carey Mulligan. No entanto, espectadores acusaram a caracterização do ator de incentivar estereótipos sobre a comunidade judaica ou sobre o que seria conhecido como “cara de judeu”.

Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, 16, na página oficial do músico, Jamie, Alexander e Nina Bernstein, os filhos do maestro que morreu em 1990, afirmaram que a decisão de usar a prótese foi feita para aumentar a semelhança entre Cooper e o pai deles.

Bradley Cooper caracterizado como Leonard Bernstein em 'Maestro'. Foto: Jason McDonald/Netflix via AP

“Bradley Cooper incluiu nós três em cada etapa de sua incrível jornada ao fazer seu filme sobre nosso pai. Ficamos profundamente tocados ao testemunhar a profundidade de seu compromisso, seu abraço amoroso à música de nosso pai e a pura alegria de coração aberto que ele trouxe para sua investigação. Quebra nossos corações ver quaisquer deturpações ou mal-entendidos sobre seus esforços”, diz a nota.

“É verdade que Leonard Bernstein tinha um nariz bonito e grande. Bradley escolheu usar a prótese para aumentar sua semelhança com ele, e estamos perfeitamente bem com isso. Também temos certeza de que nosso pai também ficaria bem com isso”, continua.

A prótese usada por Cooper deixa o seu nariz maior e mais pontudo. Para a família, as reclamações feitas sobre a caracterização são “uma tentativa insincera de rebaixar uma pessoa de sucesso”.

“Em todos os momentos durante a produção do filme, pudemos sentir o profundo respeito e, sim, o amor que Bradley trouxe ao retrato de Leonard Bernstein e sua mulher, nossa mãe Felicia. Nos sentimos muito sortudos por ter tido essa experiência com Bradley e mal podemos esperar para que o mundo veja sua criação”, completa o comunicado.

Além da direção de Cooper, Maestro tem produção de dois dos maiores nomes do cinema: Martin Scorsese e Steven Spielberg. O elenco também tem Maya Hawke, Sam Nivola e Alexa Swinton.

O filme chega à Netflix no dia 20 de dezembro. Veja a prévia: