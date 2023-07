Maiara, da dupla com Maraisa, surpreende fãs ao cantar nova música em rodoviária; assista

Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu os fãs ao aparecer de surpresa nas ruas, madrugada desta sexta-feira, 14, divulgando a nova música da dupla, Narcisista. De boné, calça jeans, camisa e chinelo, a artista estava com uma caixa de som e parava algumas pessoas para cantar o trecho do novo lançamento.

Ela, inclusive, foi até na rodoviária de Goiânia, em Goiás, reunindo diversos admiradores, que filmaram o encontro. A nova música faz parte do DVD Ao Vivo em Portugal, primeiro trabalho internacional das cantoras.

“Qual seria a sua reação se me encontrasse divulgando Narcisista? Ontem, após o lançamento, decidi fazer uma surpresa e ir em alguns lugares de Goiânia divulgar a música e colocar todo mundo para escutar esse hino”, escreveu no texto do vídeo.