Maiara & Maraisa celebram 2ª indicação ao Grammy Latino com projeto ao lado de Marília Mendonça

A dupla sertaneja Maiara & Maraisa está feliz da vida. É que as irmãs foram indicadas pela segunda vez ao Grammy Latino com o projeto Festa das Patroas 35%, de 2021, ao lado de Marília Mendonça (1995-2021). O anúncio dos indicados a 23ª edição da premiação aconteceu na última terça-feira, 20.

“Durante toda a nossa carreira, acompanhamos o Grammy. E sermos reconhecidas pela segunda vez é a realização de um sonho. Ano passado, a Marília nos ligou chorando para contar da indicação. Esse ano estamos explodindo de felicidade mas com a sensação de que tem um vazio aqui presente. Vamos fazer de tudo para participar da edição deste ano, representar a nossa irmã e todas as sertanejas que sonham junto com a gente”, comentou a dupla.

No álbum Festa das Pastroas 35% estão presentes canções de sucesso como Esqueça-me Se For Capaz, Motel Afrodite, Todo Mundo Menos Você e Presepada.

"Sermos reconhecidas pela segunda vez é a realização de um sonho", dizem as irmãs. Foto: @maiaraemaraisa / Instagram

Ludmilla comenta indicação de Numanice

Entre os brasileiros que concorrem ao prêmio, Ludmilla está na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode, com Numanice 2.

“Acordei com a notícia de que estamos indicados ao Grammy Latino com um projeto que saiu da minha cabeça, que quase ninguém colocou fé, mas que eu acreditei e fui até o fim pra entregar pra vocês. É o Numanice #2 na maior premiação de música do mundo. Obrigada meu Deus”, comemorou Ludmilla no Twittter.

Continua após a publicidade

O projeto ao vivo é resultado de um show realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em julho deste ano, e conta com 17 faixas, incluindo participações especiais de Marília Mendonça, Péricles , Prateado, Delacruz, Tá Na Mente e Gabby Moura.