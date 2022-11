Maiara & Maraisa usam roupas avaliadas em 130 mil em gravação do novo DVD

Publicidade

Nesta sexta-feira, 11, Maiara & Maraisa se apresentaram em São Paulo para realizar a gravação do DVD Identidade, o quinto DVD da dupla. Durante a gravação, as gêmeas utilizaram looks escolhidos pelo stylist Luiz Plínio, o produtor de moda contou em entrevista exclusiva para o Estadão que as peças selecionadas, vindas diretamente de grifes do exterior, custam cerca de 130 mil reais.

Plínio explica como foi o processo de criação da identidade estética para a gravação: “Um DVD não é um show comum, ficará eternizado. Então é muito importante que tudo seja perfeito. O nome do projeto é Identidade então os looks precisavam ser fiéis a quem elas são. Escolhemos peças confortáveis, para se movimentar com facilidade, ao mesmo tempo transparecendo elegância. E um ponto importante é que os looks precisavam se combinar entre si. Elas são uma dupla, então precisa ter essa conexão visual entre elas.”

Look Maiara

O look de Maiara foi estimado em 60 mil reais. Um top-cropped estilizado e um conjunto de minissaia com botas de couro na altura da coxa. A criação é da marca de luxo libanesa Zuhair Murad para a coleção de 2023, disponível para vendas apenas em janeiro do próximo ano.

“Zuhair é uma marca belíssima, super conceituada e prestigiada. Mas não muito comentada no Brasil. Acho que também é importante trazer esse olhar cultural. A moda hoje em dia é globalizada. Como disse antes, existindo personalidade e paixão, existe moda”, complementa Plínio sobre a escolha de marca.

Look exclusivo Foto: Gabriel Gardinni

O look é tão exclusivo que somente a atriz Sofia Carson, de Continência Ao Amor, o vestiu.

Look Maraisa

Já as peças de Maraisa foram 70 mil reais. E ela veste um conjunto preto trançado, da última coleção lançada da grife italiana Dolce & Gabanna, fazendo o contorno do corpo e trazendo a sensualidade característica de sua personalidade.

Look inédito Foto: Gabriel Gardinni

“Acho que grife por grife é até um pouco brega. Eu sou um stylist de Sergipe, as meninas são de Mato Grosso. Quando se pensa na moda dos nossos estados, ninguém pensa em Dolce & Gabanna. Então todos nós temos em mente que moda é personalidade e paixão, não geografia. A escolha das grifes foi por conta da necessidade de algo exclusivo para a gravação do DVD. Além de estarem lindas, era preciso looks que passem a mensagem de novidade. O frescor do novo. E foi onde encontramos esses looks que saíram direto das passarelas das últimas semanas de moda, diretamente paro o palco da gravação de DVD da maior dupla feminina de sertanejo do Brasil”, comenta o styling.

Luiz Plínio também é styling da Mari Fernandez, cantora brasileira, Mileide Mihaile, de A Fazenda e Marthina Brandt, diretora geral do Miss Brasil.