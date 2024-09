Maidê Mahl: Estado de saúde da atriz é grave, diz hospital

Depois de desparecer na última segunda-feira, 2, a modelo foi encontrada pela Polícia Civil na noite de quinta-feira, 5, em um hotel no bairro da Vila Mariana. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) por meio de nota. O texto diz que o “Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizou a jovem na tarde desta quinta-feira (5), em um hotel na região central de São Paulo. O SAMU foi acionado e as equipes da delegacia especializada atuam para esclarecer os fatos. Outros detalhes serão passados ao término dos trabalhos no local”.

Ao site G1, a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), disse que Maidê foi encontrada “muito lesionada” e que precisou ser reanimada antes de ser levada de ambulância para um hospital.A SSP, no entanto, não divulgou oficialmente o estado de saúde da atriz e nem o hospital para o qual ela foi encaminhada.