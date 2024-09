Maidê Mahl: ninguém mais entrou no quarto em que atriz foi localizada

De acordo com a pasta, o caso segue em investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) visando ao esclarecimento do que ocorreu com a atriz, encontrada debilitada após passar dias desaparecida.

Maidê está internada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). O boletim médico divulgado neste sábado, 7, informou que o estado de saúde da atriz é grave e estável, necessitando de suporte intensivo.