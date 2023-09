Maíra Cardi e Thiago Nigro compartilham fotos de casamento ‘secreto’ no interior paulista

Maíra Cardi revelou imagens do seu casamento “secreto” com Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, com fotos e vídeos postados em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 30.

O enlace discreto ocorreu na terça-feira, 29, Fazenda Vila Rica, em Itatiba, em uma pitoresca locação no interior de São Paulo. Compartilhando as fotos, o casal deu um vislumbre da cerimônia reservada. ”Através dessa união, agora somos oficialmente Thiago Lolkus Nigro e Maira Cardi Nigro”, afirmou a influenciadora. Lucas, filho da coach e do empresário Nelson Rangel, e Sophia, do antigo casamento com Arthur Aguiar, também aparecem nos cliques divulgados.

A celebração contou com a presença de 80 convidados, que não puderam entrar com os celulares. Na postagem, Maíra Cardi explicou os motivos por trás das decisões tomadas para o dia especial. “Nossa vida é permeada por holofotes, manchetes e a curiosidade constante. Por isso, escolhemos criar um evento mais reservado, sem avisar ninguém”, escreveu.

Na publicação, Maíra contou ainda detalhes dos bastidores da cerimônia. “Reservamos um hotel por cinco dias e convidamos apenas nossos familiares mais próximos e amigos íntimos para compartilhar esse momento tão especial. E no próximo ano, haverá a parte 2! Expressamos nossa gratidão a todos que têm orado, torcido e apoiado nossas vidas. Agora, somos uma entidade unida e seguiremos juntos até o fim (ou além)”, concluiu.