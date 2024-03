Maíra Cardi e Thiago Nigro saem de prédio às pressas por causa de incêndio; assista

Maíra Cardi e Thiago Nigro tiveram de deixar às pressas o prédio onde estavam na tarde da última segunda-feira, 18. Eles estavam fazendo uma reunião quando souberam de um incêndio no local e registraram o momento. Veja o vídeo:

“Estamos no meio de uma reunião aqui e o que está acontecendo, Alice?”, disse Thiago no vídeo, se referindo à mulher que deu a notícia. “Está tendo um incêndio no gerador do elevador”, responde ela.

Ao ver a funcionária, Maíra brinca com a tranquilidade com que o anúncio foi dado. “Eu preciso estar calma. Não posso deixar vocês nervosos”, diz.

Thiago Nigro e Maíra Cardi Foto: Reprodução/@thiago.nigro via Instagram

“Pegando fogo no prédio e a turma zen”, escreveu Nigro no vídeo. Eles mostraram, ainda, que tiveram de deixar o prédio pela escada de emergência, mas estavam bem.