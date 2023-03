Maíra Cardi fala sobre início de relacionamento com Thiago Nigro: ‘O que temos nunca foi comum’

A influenciadora Maíra Cardi usou o perfil dela no Instagram nesta segunda-feira, 27, para dar mais detalhes sobre o início do relacionamento com Thiago Nigro, o Primo Rico. Segundo ela, antes mesmo de darem o primeiro beijo, os dois conversaram sobre as expectativas para uma possível relação.

Maíra compartilhou um vídeo com registros feitos uma semana antes do anúncio do namoro, de acordo com o relato. “Nesse dia já tínhamos decidido que passaríamos o resto da vida juntos, e eram só dias. Eu sei que parece ‘loucura’ para o que é comum, mas o que temos nunca foi comum”, escreveu a influenciadora.

Maíra Cardi compartilhou registros do início do relacionamento com Thiago Nigro. Foto: Instagram/@mairacardi/Reprodução

Ela relatou que Thiago havia lhe dito que a próxima pessoa com quem se relacionaria seria “a mãe dos seus filhos e a esposa dele para o resto da vida”. Os dois, então, tiveram uma conversa sobre a vida pessoal, como defeitos e planos sobre filhos.

“Nunca vivi nada parecido. Confesso que fiquei surpresa de ter passado na ‘entrevista’, porque contei coisas bem fortes. Ainda assim, ele permaneceu, então pensei: esse cara já me ama e nem se deu conta”, contou Maíra.

A influenciadora, porém, revela ter consciência de que os dois vão enfrentar desafios, como em qualquer relacionamento amoroso. “Não acho que serão flores para sempre. Os perrengues virão, faz parte de toda história, mas estou disposta a te conquistar e reconquistar e te respeitar para o resto da vida”, declarou.

Nos comentários, a influenciadora aproveitou para rebater uma fala de uma influenciadora sobre “casamento surpresa”. Maíra fez uma cerimônia de casamento no civil para Arthur Aguiar em 2017, de quem anunciou o divórcio no início do ano.

“Dessa vez, eu posso ser a menina. Ocupei meu lugar na relação, ele jamais aceitaria isso. Conheci um homem mais ‘macho’ que eu e agora eu posso ser a menina”, escreveu.