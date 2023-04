Maíra Cardi faz declaração para namorado e rebate crítica do cantor Latino: ‘Fale sobre você'

Maíra Cardi usou o Instagram no último domingo, 9, para fazer uma nova declaração ao namorado Thiago Nigro. Na ocasião, ela compartilhou uma sequência de fotos do casal com Sophia, sua filha com Arthur Aguiar, e foi criticada por Latino.

Na legenda da publicação, a influenciadora digital declarou que dinheiro e fama não compram o que “importa de verdade”. “A boa notícia é que para se ter a felicidade não precisa pagar um real e nem perder noites e noites de sono! A notícia ruim é que a felicidade não se vende em nenhum lugar do mundo, por nenhum dinheiro do mundo, e é similar a encontrar uma pérola na areia do mar. [...] Você só saberá o que é doce, se já tiver sentido o gosto amargo!”, escreveu.

Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram o namoro no início de março deste ano Foto: Reprodução/Instagram/@mairacardi

Latino marcou presença nos comentários da publicação. Segundo ele, a coach de emagrecimento poderia “ter poupado o ex desse clique”. O cantor, então, a aconselhou que ter “empatia pelo próximo pode ajudar na boa relação com seu ex, já que o Arthur tem um amor tão incondicional pela menina”.

“Expor a filha numa separação tão recente (em plena Páscoa), pode lhe causar algumas fricções familiares, ainda mais quando uma das partes não esteja 100% bem resolvido. Desculpa tá me metendo, mas é porque já vivenciei esse tipo de situação e sei que isso não faz bem, pelo menos nesse momento. Feliz Páscoa”, escreveu Latino.

Maíra não deixou o comentário passar despercebido e rebateu o cantor, relembrando suas polêmicas de relacionamento e paternidade. “Me lembro, sim, que você vivenciou algo parecido com a maravilhosa da Kelly Key, que tentou por tudo lutar pelo casamento dela, enquanto você não a respeitava na rua. Um dia ela cansou e encontrou uma pessoa maravilhosa e já estão juntos a mais de 20 anos”, respondeu.

“Que bom que ela encontrou alguém tão especial para cuidar da sua filha”, comemorou a coach, destacando que Thiago é essa pessoa para ela. “Se Deus quiser, eu terei a mesma benção que sua ex e sua filha tiveram, só que ainda melhor, pois além dele, ela ainda terá um pai presente que a ama muito”, rebateu.

Por fim, Maíra destacou: “Sobre outras pessoas verem isso, eu realmente acredito que um pai que ama sua filha vibra ao ver ela sendo bem cuidada! Fale sobre você não sobre os outros”.