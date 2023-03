Maíra Cardi ganha buquê de maçãs do namorado e se declara: ‘Como não se apaixonar?’

Desde que assumiram o namoro, no início de março, Maíra Cardi e Thiago Nigro têm compartilhado declarações e momentos juntos nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 9, por exemplo, o youtuber decidiu surpreendê-la com um presente especial, que a deixou “ainda mais apaixonada”.

Nos stories do Instagram, a coach fitness mostrou o namorado a entregando um buquê diferenciado, composto por flores e maçãs. “Que criatividade, meu Deus! Como não me apaixonar?”, dizia Maíra, enquanto filmava o presente.

Além de falar, ela também reforçou na legenda da publicação: “Fui recebida assim. Como não me apaixonar mais a cada dia? Te amo eternamente”.

Presente de Thiago Nigro para a namorada Maíra Cardi Foto: Reprodução de story/Instagram/@mairacardi

Recentemente, a ex-BBB publicou um texto no Instagram afirmando que será “submissa” ao novo namorado. Segundo ela, “deixar de ser o homem da sua própria vida é assustador, é doloroso”. “Mas dois homens não ocupam o mesmo espaço, e pela primeira vez na minha vida eu entendo a palavra respeito e submissão. Para entender qualquer coisa, o primeiro passo é querer: submissão e respeito aos homens nada tem a ver com disputar força ou espaço, mas eu estava machucada demais para entender isso”, declarou.

Para complementar, Maíra pontuou: “O espaço de uma mulher, homem nenhum ocupa, mas o espaço de um homem eu não quero ocupar. Abro a porta da minha vida para você, não para entrar mas para ocupar esse lugar que sempre foi seu. Espaço que ocupei sozinha, sentada com medo e quietinha no porão das minhas lembranças, e sem nem saber onde estavam as chaves. Permaneci paralisada e assustada com os ruídos do lado de fora”.