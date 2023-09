Maíra Cardi guarda cuecas de marido em cofre e explica: ‘Só para mim’

De lua de mel em Gramado, os recém-casados Maíra Cardi e Thiago Nigro (Primo Rico) compartilharam um vídeo inusitado. No registro, o influenciador mostra suas meias e cuecas guardadas no cofre do quarto de hotel e questiona a mulher sobre porque estariam ali.

“Amor, você acha muito valiosas as minhas meias e cuecas?”, começa ele.

Prontamente, Maíra ri e responde. “Acho sua cueca a coisa mais valiosa do planeta, porque ela guarda meu maior tesouro”, diz. “Seus pés te levam em todos os lugares. E suas cuecas são só para mim. É muito valioso”.

Thiago e Maíra começaram e namorar em abril deste ano e se casaram no fim de agosto. Desde então, a influenciadora anunciou que desativaria as redes sociais por querer ter mais três filhos; segundo ela, a decisão foi tomada para preservar a saúde nesse momento de “pré-concepção” de seu próximo filho.