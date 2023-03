Maíra Cardi leva filha ao hospital e é acompanhada por Thiago Nigro

Maíra Cardi, ex-BBB e coach de emagrecimento, usou as redes sociais para mostrar que levou a filha ao hospital após a criança passar mal durante a madrugada desta terça-feira, 21. Nas imagens compartilhadas, ela aparece acompanhada do atual namorado, o investidor Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico.

Por meio dos stories do Instagram, ela postou uma montagem de fotos, em que aparecem ela e a filha e também Thiago Nigro, que está deitado em um sofá do quarto. “Agora sim eu sei se vem mais dois mesmo. Madrugada no hospital, vômito no carro inteiro! Bem-vindo ao dia de mamãe e daqui a pouco ele trabalha. @thiago.nigro, amo você”, publicou.

Sophia é filha da influenciadora com o ator Arthur Aguiar, que venceu a última edição do BBB. Em outro story, ela pediu orações para a filha. “Mamães, orem pela Sophi, por favor, que as orações de mamães sempre são fortes”, escreveu a ex-BBB.

O casal assumiu o namoro no início deste mês, quando postaram uma foto juntos. Ela já fez declarações para o amado nas redes sociais.

O pai de Sophia

O ator e ex-BBB, Arthur Aguiar, que é o pai da criança, foi criticado nas redes pela ausência no hospital. Na manhã desta terça-feria, ele usou o sotry do Instagram para falar sobre a situação. “A internet está muito doida. Um monte de gente falando um monte coisa que não sabe. Estou recebendo um monte de mensagem aqui das pessoas falando: ‘Sério que você tá feliz? Sua filha está no hospital’. Para poder ficar com a minha filha no hospital eu tenho que saber que ela está no hospital”, iniciou o cantor.

“Para você que está me julgando, a dica do dia é: não julgue e não fale o que você não sabe. Gaste o seu tempo para cuidar da sua vida”, disparou ele.

