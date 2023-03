Maíra Cardi nega que Thiago Nigro tenha traído namorada e revela mensagem a Arthur Aguiar; entenda

Maíra Cardi, ex-BBB e coach de emagrecimento, usou as redes sociais para desmentir boatos de que teria começado o relacionamento com o investidor Thiago Nigro, o Primo Rico, quando ele ainda estava namorando com Camila Ferreira, sua sócia.

Na manhã desta quinta-feira, 2, ela gravou uma sequência de vídeos no Instagram em que explica que a confirmação do romance se deu porque os dois são pessoas públicas, mas que o objetivo era anunciar daqui a dois meses. A influenciadora aproveitou para revelar que mandou uma mensagem a Arthur Aguiar para falar ao também ex-BBB e ator que estaria em um novo relacionamento.

Maíra Cardi e Thiago Nigro estavam solteiros desde janeiro Foto: Reprodução/Instagram/@mairacardi

“Ele [Thiago Nigro] a respeita muito, é uma mulher incrível que, de fato, merece respeito. Tanto Arthur quanto ela não merecem um grão de dúvida. A primeira pessoa, antes de todo mundo, a saber quando meu coração começou a sentir algo pelo Thiago foi o Arthur. Mandei uma mensagem para ele, com todo o respeito do mundo”, explicou.

Maíra também fez um alerta sobre o boato de traição. “Há duas semanas, quando surgiram boatos de que Arthur estaria em um novo relacionamento, ele foi super recebido. Agora que eu coloquei que estou em um relacionamento, começam a levantar de amante”, emendou a influenciadora. “Por que quando é a mulher tem que ser amante, estar fazendo algo errado, mas quando é homem está tudo bem? Presta atenção no que estamos fazendo”, completou.

Maíra Cardi nega que Thiago Nigro teria traído namorada e revela mensagem a Arthur Aguiar Foto: Instagram/@mairacardi

Novo relacionamento

Continua após a publicidade

Maíra Cardi e Thiago Nigro, investidor conhecido como Primo Rico, assumiram publicamente o namoro. No Instagram, nesta quarta-feira, 1º, eles compartilharam uma série de fotos juntos.

“Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida”, iniciou Maíra, destacando que eles têm valores e sonhos semelhantes, o que resultou em uma “conexão muito forte desde o início”.

Maíra confirmou a separação de Arthur Aguiar, com quem tem uma filha de 4 anos, Sophia, no início deste ano. No fim de janeiro, Thiago Nigro também anunciou o término de seu casamento com a influenciadora Camila Ferreira.