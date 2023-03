Maíra Cardi publica declaração para Thiago Nigro e fala em ‘respeito e submissão’

A ex-BBB e coach de emagrecimento Maíra Cardi publicou um texto no Instagram em que afirma que será “submissa” ao novo namorado, o investidor Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. No longo relato, ela também revela ter sido estuprada. O casal anunciou o namoro no início deste mês.

Por meio do Instagram, a influenciadora afirma que é desafiador namorar o youtuber, uma vez que ele é diferente de outras relações que ela já teve no passado. “Estar com ele é desafiador! Minha vó sempre me disse: A Maíra precisa encontrar um homem que tenha a masculinidade superior a dela! A mesma avó que passou a vida me dizendo: ‘Homem não presta, não acredite neles’. Contraditório, né?”, iniciou o texto, publicado no story da rede social.

Maíra Cardi e Thiago Nigro estavam solteiros desde janeiro Foto: Reprodução/Instagram/@mairacardi

Em outro trecho, ela afirma que foi abusada e que teve diversos traumas. “Tive muitos motivos para deixar de respeitar os homens, fui abusada, por estranhos, por conhecidos, apanhei, fui estuprada, fui traída, enganada, roubada, culpada... Quem foi ferido sempre fere”, emendou a influenciadora.

“Deixar de ser o homem da minha própria vida é assustador, é doloroso. Mas dois homens não ocupam o mesmo espaço, e pela primeira vez na minha vida eu entendo a palavra respeito e submissão”, continuou. “Para entender qualquer coisa, o primeiro passo é querer: submissão e respeito aos homens nada tem a ver com disputar força ou espaço, mas eu estava machucada demais para entender isso.”

“O espaço de uma mulher, homem nenhum ocupa, mas o espaço de um homem eu não quero ocupar. Abro a porta da minha vida para você, não para entrar mas para ocupar esse lugar que sempre foi seu. Espaço que ocupei sozinha, sentada com medo e quietinha no porão das minhas lembranças, e sem nem saber onde estavam as chaves. Permaneci paralisada e assustada com os ruídos do lado de fora”, completou a coach. Confira o texto na íntegra na imagem abaixo.

Ex-BBB Maíra Cardi publicou declaração para o novo namorado, o investidor Thiago Nigro Foto: Instagram/@mairacardi

