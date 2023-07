Maíra Cardi rebate críticas por ‘controlar’ visual do noivo: ‘Se chama cuidar, não mandar’

Maíra Cardi pediu que seu noivo tirasse a barba e compartilhou o resultado do visual nas redes sociais neste domingo, 16. A postura da ex-BBB com o influencer Primo Rico, no entanto, foi criticada por internautas nas redes sociais, que a acusaram de ser “controladora” no relacionamento.

Ela rebateu os comentários alegando que cuida e “não manda” na aparência de Thiago Nigro e ele, por sua vez, administra as finanças da sua família: “Tudo o que eu gasto, ele acompanha pelo celular. Não há o meu dinheiro e o dinheiro dele”.

A declaração foi feita em um story que mostrava uma conversa com o noivo no Whastapp. Na mensagem, ele pergunta se foi ela quem gastou a quantia de R$ 76,23 em seu cartão de crédito.

“‘Como ela é controladora, decide suas roupas, o que você come e agora te pediu para tirar a barba para ela ver.’ Desde que estamos juntos, nós cuidamos um do outro (...) Toda vez que saio, ele decide qual é o carro, o motorista que vai me levar, e, dependendo da hora e do trajeto, ele faz as alterações para garantir a minha segurança”, escreveu.

Story de Maíra Cardi Foto: Instagram/ @mairacardi

“As decisões de investimento, demissões e contratações nas ‘minhas empresas’, é ele que quem define. Eu sou responsável por cuidar do corpo, saúde, guarda-roupa, casa e bem-estar da minha família. Meu marido é responsável pela gestão do dinheiro, das empresas e por decidir quais trabalhos faremos em termos de publicidade, como palestras, campanhas ou qualquer outro tipo de trabalho, e eu decido se aceito ou não”, explicou.

“Enfim, o que quero dizer é que dividimos as tarefas de acordo com o que cada um faz de melhor, tornando tudo mais leve para todos, como a Bíblia ensina. E isso se chama cuidar, e não mandar”, concluiu.