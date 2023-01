Maite Perroni, do RBD, anuncia gravidez de primeiro filho: ‘Já somos três’

Maite Perroni, de 39 anos, anunciou, na sexta-feira, 6, a gravidez do primeiro filho com o empresário Andrés Tovar, com quem é casada desde outubro de 2022.

Com um vídeo no Instagram para revelar a novidade, ela surge cortando uma rosca natalina. Ao final, encontra uma carta no alimento, que diz: “Já somos três!”.

Em seguida, a cantora do grupo RBD mostrou a decoração de Natal de sua casa com três botas de pelúcia. A primeira, com o nome do Andrés; a segunda, com seu nome; e, na terceira, um ponto de interrogação que representa o bebê a caminho.

Na bota de pelúcia da criança, tinha um bilhete que dizia: “Andrés e Maite, deixaram sua carta abaixo da árvore e seu maior desejo se tornou realidade: serão papai e mamãe!”.

Maite também aproveitou a ocasião para comemorar o Dia dos Reis, celebrado no dia 6 de janeiro, na legenda da publicação. “Agora, sim, que comece esse 2023 cheio de amor e o que mais desejam em seus corações. Que seja um grande ano para todos!”.

Os companheiros de trabalho parabenizaram o casal pela gravidez. “Que vídeo lindo”, escreveu Christopher Uckermann. “Felicidades! Que emoção!”, disse Dulce Maria. “Bebê, seus tios e tias te esperam com todo o amor do mundo. Amamos você desde o primeiro segundo e sempre estarei aqui para você”, afirmou Anahí.

Em 2008, os integrantes do RBD anunciaram o fim da banda e fizeram uma série de shows para se despedir dos fãs. Hoje, os fãs especulam o retorno do grupo que fez sucesso nos anos 2000. Foto: Arquivo/rbdfotos.org

O grupo mexicano, que fez sucesso nos anos 2000, retomou os trabalhos. Em 2022, os integrantes anunciaram a criação de um novo site após boatos de uma possível turnê.

Ao clicar no endereço, aparece o dia 19 de janeiro de 2023 com contagem regressiva. Também há campos para inserção de dados como nome, e-mail e cidade.













