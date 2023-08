Maitê Proença põe apartamento à venda com anúncio em rede social

Maitê Proença inaugurou a era dos classificados nas redes sociais. A atriz postou nesta quarta-feira, 9, um vídeo bem-humorado em seu perfil oficial, colocando à venda o seu apartamento no Rio de Janeiro. “Alguém ainda lê os classificados do jornal? Acho que não, né? Vou inaugurar os classificados do Instagram”, diz.

A atriz conta que o imóvel foi onde ela morou por muitos anos, e que seu diferencial é a luz. “Ele é absolutamente claro. Ele é todo iluminado, dos cômodos até a área de serviço. É um apartamento alegre, e que produz alegria”, comenta.

Além do vídeo, a postagem da atriz conta também com uma série de fotos, mostrando alguns ambientes do apartamento. Nas imagens, é possível ver vários ângulos da sala de visita, que tem vista para o mar, a copa, um amplo quarto, e também algumas partes do que parece ser o piso térreo do prédio.

O apartamento está à venda por R$ 4,9 milhões, e fica no 11º andar. Não foram reveladas mais informações sobre a localização do imóvel e metragem.

Maitê não foi a primeira a colocar o seu imóvel “para jogo” nas redes sociais. Na última semana, Gwyneth Paltrow abriu a sua casa de hóspedes para alugar em uma plataforma de aluguéis temporários.

A experiência fez parte de uma iniciativa da atriz em parceria com o Airbnb que tinha como objetivo “fazer o mundo um pouco menos solitário”. “A solidão é uma condição humana, mas nos últimos anos, com o aumento do isolamento e a falta de comunidade fez com que as nossas vidas ficassem ainda mais fragmentadas. É por isso que estou convidando você para ficar na minha casa de hóspede por uma noite”, escreveu Gwyneth.