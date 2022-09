Maju de Araújo volta a desfilar na ‘Milão Fashion Week’ pelo segundo ano consecutivo

A modelo carioca Maju de Araújo retornou às passarelas de Milão para a temporada de moda de 2022. Pelo segundo ano consecutivo, após ser considerada a primeira brasileira com síndrome de Down a estrear nas famosas passarelas internacionais, a jovem de 20 anos foi destaque na Milão Fashion Week ao desfilar para três marcas brasileiras que representaram o País na Brasil Eco Fashion Week.

“Estar de volta à uma das temporadas de moda mais famosas do mundo é como um sonho. Nunca é como da última vez e eu me sinto muito honrada em poder estar aqui representando o Brasil novamente”, comentou a modelo, que desfilou pela Libertees Brasil, marca mineira que trouxe a temática urbana do movimento hip hop; pela Catarina Mina, que trabalha com produtos feitos a mão por artesãs do interior do Ceará; e Vestô, do Rio de Janeiro, que utiliza matéria prima natural do Brasil.

Maju ainda foi convidada pelo Consulado-Geral do Brasil na Itália para prestigiar o evento Brasil Summer Fashion Milano 2022, onde foi a única modelo brasileira presente. O evento aconteceu na última terça-feria, 20, após os desfiles.

Maju de Araújo na passarela da 'Milão Fashion Week'. Foto: The backstage collection

Mais sobre Maju de Araújo

Aos 19 anos, Maju de Araújo foi capa da Forbes Under 30, sendo considerada uma das jovens mais notáveis do país, também estreou este ano na São Paulo Fashion Week , onde desfilou para o Projeto Ponto Firme, do estilista Gustavo Silvestre.

Referência quando o assunto é representatividade, a modelo acumula mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, além de ser embaixadora da L’Oréal Paris e da ONG Nosso Olhar, que tem como objetivo mobilizar e educar a sociedade para um mundo mais inclusivo, com foco nas pessoas com síndrome de Down.