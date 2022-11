Maluma abandona entrevista após jornalista questionar sobre apresentação na Copa do Catar

Publicidade

Em entrevista à estatal israelense Kan TV, Maluma não gostou quando foi questionado sobre o boicote de outros artistas à Copa do Mundo do Catar e porque ele ainda iria permanecer com sua apresentação na abertura do evento, no dia 20 de novembro.

Maluma abandona entrevista após jornalista questionar sobre a apresentação na Copa do Catar Foto: Cesar Pimienta

Ao lado de Nicki Minaj e da cantora libanesa Myriam Fares, o cantor colombiano é responsável pela música oficial do Fifa Fan Festival, Tukoh Taka. Ele também é presença confirmada na abertura da competição esportiva, ao lado dos artistas Jungkook, do grupo de k-pop BTS, Robbie Williams, Black Eyed Peas, J. Balvin, Calvin Harris, e dos brasileiros Ludmilla e Alok.

O repórter perguntou a Maluma se ele tinha algum problema com a reputação do Catar, que envolve diversas violações aos direitos humanos.

“Sim, mas é algo que eu não posso resolver”, disse.

O astro disse que vai se apresentar no evento porque gosta da vida, música e futebol.

“Não é algo que eu preciso necessariamente estar envolvido. Estou aqui aproveitando a minha música e a bela festa do futebol”, completou.

Em sequência, o jornalista pressionou o artista por uma resposta mais completa e Maluma questionou à produção se ele realmente precisava responder àquela pergunta. Após, o cantor se levantou para sair da entrevista e chamou o repórter de “rude”.

Assista ao momento completo:

Dono de uma das músicas oficiais da Copa, Maluma se irrita e deixa entrevista após ser perguntado sobre a decisão de performar no país mesmo após boicote de outros artistas como Shakira e Dua Lipa. pic.twitter.com/zynMwj44gP — BCharts (@bchartsnet) November 18, 2022

Shakira, Dua Lipa e Rod Stewart foram um dos cantores que se recusaram a estar presentes no evento.