Mani Reggo vence processo contra Davi Brito e pode receber metade do prêmio do BBB 24

A influenciadora e empresária Mani Reggo venceu na Justiça o processo em que pedia o reconhecimento da união estável com Davi Brito, campeão do BBB 24. O relacionamento deles chegou ao fim logo após a saída dele do reality show.

O relacionamento de Davi e Mani Reggo acabou após a saída dele do BBB 24 Foto: @manireggo via Instagram

A decisão em primeira instância foi proferida pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador. Com isso, Mani passa a ter direito a metade do valor conquistado por ele durante o programa, incluindo o prêmio principal e os bens adquiridos durante o confinamento.

PUBLICIDADE O valor em questão ultrapassa R$ 3 milhões, somando os R$ 2,92 milhões recebidos como prêmio da edição e dois carros — um Chevrolet Trailblazer e uma Chevrolet S10 — que juntos somam cerca de R$ 700 mil. A ação corre em sigilo de Justiça, mas os advogados de Mani, Sérgio Nunes e Juliana Andrade, confirmaram a existência da decisão ao portal Alô Alô Bahia. Ainda cabe recurso por parte de Davi. Ao Estadão, a assessoria de Mani informou que a empresária “não pode se pronunciar sobre qualquer assunto que esteja sob sigilo de Justiça”. O jornal também tentou contato com a equipe de Davi para confirmar as informações. O espaço segue aberto para manifestação.

A decisão judicial veio à tona após Davi anunciar em uma live nas redes sociais que será pai. Segundo ele, sua atual namorada, a dentista Adriana Paula, está grávida do primeiro filho do casal. “Papai calabreso e mamãe calabresa. Meu coração está jorrando de alegria”, disse o ex-BBB na transmissão.