Mano Brown entrevista Angela Davis e relembra Marielle Franco em podcast sobre eleições e democracia

A poucos dias do segundo turno das eleições no Brasil, Mano Brown recebe Angela Davis no primeiro episódio em vídeo do podcast Mano a Mano. A entrevista chega no Spotify nesta sexta-feira, 28.

O segundo episódio da terceira temporada é marcado por uma conversa sobre democracia, eleições e ancestralidade. No bate-papo, a ativista política ainda relembrou o legado de Marielle Franco.

No momento, a filósofa promove o seu novo livro, O sentido da liberdade e outros diálogos difíceis, que, no Brasil, ganha edição pela Boitempo. Na obra, Angela propõe caminhos para extinguir todas as formas de opressão que negam aos sujeitos liberdade política, cultural e sexual, além de analisar fatos históricos da sociedade no objetivo de repensar e ampliar o sentido de liberdade.

“Nós viemos de um povo que sempre lutou pela liberdade e pela democracia. Não sabemos dos nossos antepassados exatos e nos conectamos pela ancestralidade coletiva. O reconhecimento dessa ancestralidade coletiva é o que nos fará alcançar a liberdade e a democracia. Podemos entender a nossa própria árvore genealógica, mas não podemos apagar que estamos cientes de que viemos de uma história de luta”, afirma Angela na entrevista com Mano.

“A liberdade não é um destino mas, sim, uma jornada. E, no decorrer deste nosso caminho, percebemos o valor dela”, comenta a escritora. Na terceira temporada, que foi inaugurada nesta quinta-feira, 27, com Gregório Duvivier, o apresentador receberá nomes como advogado Silvio Almeida, o cantor Djavan, o padre Julio Lancellotti, o ex-jogador Walter Casagrande, entre outros.

Brown estreou Mano a Mano em 24 de agosto de 2021. Com 16 episódios, a primeira temporada rendeu encontros com Karol Conká, Drauzio Varella, pastor Henrique Vieira, Vanderlei Luxemburgo e Fernando Holiday.

A segunda temporada, que foi ao ar em 24 de março deste ano, contou com nomes como Zeca Pagodinho, Sueli Carneiro, Dilma Rousseff, Seu Jorge e Jefferson D, Jojo Toddynho, Emicida, entre outros. Relembre os episódios aqui.