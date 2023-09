Manoel Soares afirma que negros têm que ganhar ‘três vezes mais’ que brancos; entenda

Influenciador que popularizou ‘lives de NPC’ revela quanto ganhou e diz que doou tudo para a caridade

Felca ficou conhecido por trazer as ‘lives de NPC’ para o Brasil e inaugurar nova moda na plataforma; ‘Todo o dinheiro que vocês me deram com live, eu vou doar”, contou ele, que disse não ter objetivo de lucrar com o conteúdo