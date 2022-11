Manoel Soares descobre irmã que não conhecia: ‘Nosso encontro foi inesperado e mágico’

Publicidade

Manoel Soares compartilhou na última segunda-feira, 14, durante o Encontro com Patrícia Poeta, que tem uma irmã que não conhecia. O apresentador contou que foi procurado logo após ser entrevistado no programa Conversa com Bial, em 2020. No entanto, o encontro presencial com Amanda Soares só aconteceu recentemente.

Na chamada da reportagem especial, Manoel demonstrou sua felicidade em poder contar esse novo capítulo da sua história.

“Eu tive uma surpresa maravilhosa. [...] Eu descobri que tenho uma irmã. Convivi com meu pai até os oito anos e, por razões de violência doméstica, minha mãe acabou deixando ele. Depois disso, ele teve uma filha. [...] Essa menina me encontrou de um jeito muito, muito inesperado”, falou.

Após, a reportagem mostra o apresentador fazendo uma surpresa presencialmente para a irmã no quilombo do Quingoma, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador.

“Você é minha cara! É muito doido, parece que conheço ela desde que nasci. Olhar pra ela foi absurdo porque me vi no rosto. Ao mesmo tempo que é assustador, é lindo, é como encontrar o primeiro amor”, descreveu o apresentador.

Manoel compartilhou em seu perfil do Instagram esse momento e completou, dizendo que o encontro “foi inesperado e mágico” e que está “ansioso para viver outros tantos momentos marcantes” ao lado da nova irmã.

Amanda também disse que tem recebido muito carinho e mensagens de apoio.

“Quero agradecer todo carinho e cada mensagem que tenho recebido, pelo acolhimento de vocês. Esse é um momento de muita emoção pra mim, para a minha família, esse encontro com a nossa história, com a minha, com a de Manoel, dos meus irmãos”, disse.