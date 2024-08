Mara Maravilha fala sobre tentativas de engravidar e mostra o rosto do filho pela primeira vez

Ela explicou que, na época, era casada com Augusto Vicente, com quem manteve relacionamento até 2015, e que tentou realizar a inseminação com o então marido: “Fiz duas tentativas [de inseminação artificial]. E fiquei muito frustrada por não conseguir”.

Em 2016, Mara iniciou um relacionamento com Gabriel Torres, e explicou que a adoção de Miguel “veio no momento certo”: “Quando entrei na fila junto com o Gabriel, estava demorando muito. Aí falamos de fazer a inseminação com o doador de óvulo. Na outra semana, faríamos o procedimento. Foi quando recebemos a ligação [sobre ser mãe de Miguel]”.