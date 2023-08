Mara Maravilha alfineta Xuxa, Angélica e Eliana e ironiza reencontro na TV Globo; veja

Mara Maravilha publicou uma indireta em suas redes sociais nesta segunda-feira, 7, no mesmo dia em Xuxa, Angélica e Eliana se reencontram no Criança Esperança, da TV Globo. Os internautas apontaram a mensagem como uma referência à apresentação do trio. Na postagem, a apresentadora cita que está rindo à toa e questiona por que a ausência dela está sendo “tão lembrada”.

“Rindo á toa e ainda me perguntam por que minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!”, escreveu.

Assim como as três apresentadoras, Mara Maravilha também comandava um programa infantil na década de 90, o Show da Maravilha, no SBT. Recentemente, Mara comentou que estava decepcionada com Xuxa por ela ter esquecido a amizade entre elas.

A declaração foi para o podcast Ticara Caticast. “Sempre tive uma relação mais próxima com a Xuxa, de ir à casa dela, em todos os programas dela. De repente, ela fez a egípcia como se eu não existisse na trajetória de amizade dela”, desabafou.