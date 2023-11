Marcelo de Carvalho, dono da RedeTV!, critica Tatá Werneck após piada sobre a emissora: ‘Lamentável’

A piada que a atriz e apresentadora Tatá Werneck fez sobre a Rede TV! durante a edição deste ano do Prêmio Multishow, ocorrida no último dia 7 de novembro não agradou Marcelo de Carvalho, um dos sócios da emissora. Na ocasião, Tatá repetiu uma brincadeira feita dois anos atrás sobre a emissora de Carvalho e Amilcare Dallevo Jr.

Tatá Werneck no Prêmio Multishow Foto: Reprodução/TV Globo

“Há dois anos, eu fiz uma piada dizendo que meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e fui processada. Quero pedir desculpa e dizer que esse ano eu vim com um vestido mais caro que a grade para a gente não ter esse problema”, disse Tatá durante a premiação.

Quando Tatá fez a primeira piada, há dois anos, a Rede TV! processou a atriz e pediu R$ 50 mil de indenização na Justiça por danos morais, além de uma retratação pública. No entanto, a decisão não foi favorável, o juiz disse que “a piada não era capaz de mudar a imagem das pessoas sobre a TV”.

Diante disso, agora, sobrou a Carvalho se manifestar nas redes sociais:

“Acho lamentável uma profissional do mercado fazer chacota de mau gosto com relação a outra empresa, que emprega milhares de colaboradores que, como ela, merecem todo o respeito. Mais interessante seria fazer chacotas com sua rica vida pessoal, repleta de pautas interessantes, como seus problemas matrimoniais ou sobre a empresa fraudadora de clientes de criptomoedas, investigada por uma CPI”, escreveu Marcelo no X (antigo Twitter).

No post, Carvalho menciona supostos problemas conjugais de Tatá com o também ator Rafa Vitti, já desmentido pela atriz. O empresário também cita uma investigação que apura fraudes em uma empresa de criptmoedas para a qual a atriz fez uma propaganda.

Antes de Carvalho a apresentadora Daniela Albuquerque já havia respondido à provocação de Tatá: “O vestido pode ser caro, mas a dicção e falta de respeito são do valor de um vestidinho de chita”, disse Daniela, que é esposa de Dallevo Jr e apresenta o programa Sensacional na Rede TV!.