Márcio Canuto conta que fraturou costelas de Galvão Bueno com abraço

O jornalista Márcio Canuto revelou que fraturou três costelas de Galvão Bueno com um de seus fortes abraços.

Em entrevista ao podcast Flow News, Canuto recordou o incidente que ocorreu no programa ‘Bem, Amigos’ do SporTV: “Eu ia dar abraço, ele corria. Eu falei ‘Galvão, o pessoal vai pensar que você é mal educado. Eu vou lhe abraçar e você corre’”, disse.

Apesar da seriedade do ocorrido, Canuto assegurou que o narrador esportivo teve uma recuperação rápida, já que as costelas afetadas eram flutuantes. Além disso, o jornalista garantiu que depois do episódio passou a mensurar a força com que dava os seus abraços, para evitar que o episódio se repetisse.