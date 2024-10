Marco Pigossi detalha o pedido de casamento feito pelo marido: ‘História de amor’

“Eu sempre digo que há uma verdadeira história de amor por trás do romance no filme. Fomos nos apaixonando conforme ele escrevia o roteiro e me perguntava coisas como: ‘Qual é o seu poema favorito no Brasil?’ ou ‘Qual seria uma cidade muito conservadora no interior do país?’. Naquele momento, eu não tinha ideia do que ele estava criando, nem pensava no roteiro”, explicou.

Pigossi conta que percebeu seu amor por Calvani quando leu o roteiro e viu que o cineasta havia lembrado de todos os detalhes que compartilharam. “O poema que mencionei estava logo no início do texto. Comecei a chorar imediatamente, e ele me disse: ‘Escrevi isso para você. Eu me apaixonei por você enquanto me apaixonava pelo personagem’. É uma loucura”, revelou.