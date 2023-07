Marcos Mion e família se batizam no Rio Jordão: ‘Que benção’

Marcos Mion e sua família renovaram o batismo no rio Jordão, em Israel. A mulher do apresentador, Suzana Gullo, compartilhou fotos do momento na noite desta sexta-feira, 8.

A família do comunicador está viajando por Israel desde 26 de junho. No Instagram, Mion, Suzana e os filhos Donatella e Stefano aparecem emocionados no lugar onde Jesus Cristo foi batizado.

“Renovação do Batismo nas águas do Rio Jordão. Foi lindo, foi muito emocionante, ainda mais porque não havíamos programado de ter um padre, e a providência Divina foi perfeita”, escreveu Suzana.

“Romeo também renovou pelo FaceTime, que benção. Estamos renovados pelo Espírito Santo. Amém”, concluiu. Uma semana atrás, Marcos explicou o motivo pelo qual seu filho mais velho não está presente.

“Romeu é autista. Só essa informação já deveria ser suficiente para todo mundo entender que o funcionamento do Romeo é diferente. Para a galera não julgar precocemente”, afirma Mion.

Com muita paciêcia e calma, ele conta que o filho, que acabou de completar 18 anos, precisa ter uma rotina bem estruturada para a própria auto-regulação. O termo é comum para pessoas no espectro autista, como Romeo, pois lidam de forma diferente com os estímulos ao redor e as próprias emoções.

Estrutura essa que, naturalmente, é rompida em uma viagem. “Tudo que quebra a rotina, que tira ele da zona de conforto, que causa surpresa, que traz inesperado, que tira os pés dele do chão, da segurança, gera Pânico, gera stress, desespero, gera crise”, conta Mion.

