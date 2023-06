Margot Robbie revela pedido inusitado para filme da Barbie; assista

Em entrevista ao The Kelly Clarkson Show, Margot Robbie, a estrela de Barbie: O Filme, contou que uma das suas memórias da infância influenciaram para que ela fizesse um pedido a diretora do longa, Greta Gerwin.

A estrela revelou que se apaixonou pela icônica boneca quando ganhou uma “Casa dos sonhos da Barbie” - e o presente foi tão marcante na sua vida que ela queria materializar ele no filme.

“Eu disse para a diretora: ‘Vou seguir a sua visão, o que você quiser que tenha nesse filme, vamos fazer’. Mas tenho um pedido. Por favor, podemos ter uma ‘Casa dos sonhos’ com um escorregador que vai do quarto até a piscina? Porque essa é minha meta de vida”, revelou. E esse pedido foi aceito.

Margot Robbie interpreta a icônica boneca Barbie Foto: Jaap Buitendijk/Warner Bros. Pictures

Na conversa, a atriz revelou mais detalhes sobre o roteiro do filme, revelando que teve reflexões profundas sobre a vida.

“Tínhamos essas conversas [sobre o sentido da vida], porque se tudo isso é a utopia, o que é a felicidade? O que é a vida? Essas foram algumas perguntas que surgiram e que estávamos tentando responder para que pudéssemos arredondar o filme do jeito que ele precisava (...)”, contou.

‘Barbie’ usou toda a tinta rosa do mundo?

Segundo Sarah Greenwood, designer de produção do longa, o tom fluorescente da cor foi usado em excesso para reproduzir uma versão “em tamanho real” da famosa casa da boneca.

“O mundo ficou sem rosa”, disse Sarah, em entrevista à Architectural Digest. A publicação mostrou com exclusividade detalhes do cenário criado para representar o universo da Barbie. “Queria capturar o que tornava as casas de boneca tão ridiculamente divertidas”, explicou a diretora.

Assista abaixo ao trailer do filme, estrelado também por Ryan Gosling como Ken, Dua Lipa, Will Ferrell, Simu Liu e Ncuti Gatwa.