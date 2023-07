Mari Palma explica divisão de bens após separação de Phelipe Siani: ‘Um processo difícil’

Mari Palma deu detalhes da divisão de bens após se separar de Phelipe Siani. O anúncio do divórcio foi feito no início do ano e, em entrevista ao podcast de Luciana Gimenez, a jornalista falou sobre sua relação com o ex.

Mari recebeu críticas nas redes que alegavam que ela teria “tomado” a casa do ex e ela rebateu: “A gente está dividindo, eu vou comprar a parte dele [da casa]. Tá tudo certo”, relatou.

“Eu fiquei [na casa]. Foi uma decisão nossa. A gente conversou e é isso, os dois decidiram. O Phelipe tem o apartamento dele, incrível também, e está lá trabalhando nele.” O ex-casal também possui guarda compartilhada da cadela Chica e.

Segundo a jornalista, os dois são flexíveis e combinam entre si os dias que ficarão com a cachorra. Quanto a relação com Phelipe, Mari explica que foi ressignificada:

“As pessoas esperavam que tivesse uma grande questão, mas não. É um processo difícil, ressignificar as coisas, mas a gente passou por isso juntos. Então, foi muito legal de entender como nossa relação é muito maior, muito sólida. O Phelipe foi muito parceiro meu, eu fui muito parceira dele. A gente continua sendo. Foi muito mais fácil passar por isso juntos”, disse.