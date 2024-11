Maria Casadevall revela que passou por cirurgia após ser diagnosticada com síndrome rara; entenda

Um osso pequeno localizado na base do crânio começa a alongar em pessoas que têm essa síndrome, o que causa muita dor na região do rosto, pescoço, garganta e olhos.

A síndrome de Eagle é uma condição rara caracterizada pelo alongamento do estilóide, um osso pequeno na base do crânio, ou pela calcificação do ligamento estilohioideo.