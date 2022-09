Mariah Carey planeja lançar ‘disco secreto’ de rock alternativo gravado por ela nos anos 1990

A cantora Mariah Carey surpreendeu os fãs ao revelar que pretende lançar um “disco secreto” de rock alternativo gravado por ela nos anos 1990. Chamado Someone’s Ugly Daughter, o álbum chegou a ser lançado em 1995 pela banda Chick e com Clarissa Dane, amiga da artista, nos vocais principais.

Recentemente, porém, Mariah encontrou a versão “enterrada” do disco em que assumia os vocais das músicas.

Em entrevista ao podcast Rolling Stone Music Now, produzido pela revista norte-americana Rolling Stone, a cantora disse que planeja revelar as gravações ao mundo com um “projeto misterioso” que apresenta as canções em parceria com outro artista.

Mariah Carey revelou que planejava lançar 'Someone's Ugly Daughter', mas a ideia não foi aceita pela gravadora à época. Foto: Mario Anzuoni/REUTERS - 01/05/2019

Mariah contou que pretendia lançar o disco à época sob um pseudônimo, mas a ideia foi barrada pela gravadora que geria a carreira dela. A artista gravou Someone’s Ugly Daughter ao mesmo tempo em que se dedicou ao disco Daydream, lançado no mesmo ano, e chegava a ficar 16h horas trabalhando por dia.

Eu iria escrever as letras e cantar as músicas. Mas havia um medo [da gravadora], porque alguns trechos das letras das canções não eram o que as pessoas estavam esperando. Eu honestamente queria lançar o disco sob um pseudônimo e deixar as pessoas descobrirem que era eu, mas essa ideia foi esmagada.” Mariah Carey

A cantora considera que a produção do álbum significou um período de “libertação”. À época, Mariah estava presa em um “casamento infeliz” com Tommy Mottola, que era presidente da Sony no período.

“Era a minha saída e ninguém sabia disso”, revelou a artista. Ela contou que se divertiu “gritando letras de canções que ninguém conhecia”, mas descobriu que as músicas refletiam exatamente o momento que estava vivendo.

“Eu andava de carro com o meu assistente em Nova York e ficava gritando essas letras que ninguém mais conhecia. Era o meu lançamento e era apenas divertido. [...] Mas um tempo depois eu fiquei tipo: ‘Não, essa sou eu gritando. Isso é literalmente o que estou passando’”, relatou.

O disco foi feito na época do auge do grunge e Mariah revela ter sido inspirada pela ascensão do gênero. “Era a era de Courtney Love no Hole e tudo estava acontecendo ao mesmo tempo”, contou.

A cantora ainda não revelou mais detalhes sobre quando pretende lançar Someone’s Ugly Daughter.





