Mariah Carey sobre vinda ao Brasil: ‘Quero comer pão de queijo e feijão com arroz’

A cantora tem presença confirmada primeiro em show solo, no Allianz Parque, em São Paulo, em 20 de setembro, seguido de uma apresentação no último dia do Rock in Rio, na capital carioca, dia 22.

Além de aproveitar as delícias locais, Mariah avisou que está preparando um repertório especial para os shows, incluindo músicas que são particularmente populares entre os fãs brasileiros. Ela confirmou que vai interpretar I Want to Know What Love Is, versão do hit da banda Foreigner que ganhou ainda mais notoriedade no Brasil ao ser tema da novela Viver a Vida, da TV Globo, exibida entre 2009 e 2010.