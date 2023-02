Mariana Bridi fica presa com os filhos em aeroporto por conta de tiroteio em comunidade no Rio

Nesta quarta,15, Mariana Bridi ficou presa em um aeroporto no Rio de Janeiro com os dois filhos Aurora, 8, e Valentim, 4. Eles voltavam de uma viagem e a atriz relatou o que aconteceu nos stories.

“Beijo para quem tentou pousar duas vezes no aeroporto, não conseguiu por causa do vento, aí pousou em outro aeroporto. Aí, quer ir para casa e não dá, por quê? Porque está tendo um tiroteio do lado de casa há uma hora. Não vou correr o risco de passar com as crianças”, disse a influenciadora.

Mari Bridi contou sobre a situação nos stories Foto: Instagram/Mariana Cardoso

Mari mora na região de Itanhangá. A Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizaram uma operação no local, mais especificamente no Morro do Banco, prendendo alguns criminosos, além de armas e drogas.

Fim do casamento

Em dezembro, Mariana Bridi, que além de atriz e influenciadora é filha da jornalista Sônia Bridi, anunciou o fim do casamento com o ator Rafael Cardoso, que é o pai das crianças, após 15 anos juntos.

“Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar este momento tão delicado para mim e meus filhos”, destacou em um stories no Instagram.

Mariana Bridi com Rafael Cardoso e seus filhos. Foto: Instagram / @maribridicardoso