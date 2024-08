Em vídeo, Mariana Molina relata reação alérgica que a levou ao hospital: ‘Cancelei os compromissos’

Segundo ela, o início do problema se deu com uma “coceirinha no olho”. Ela mostrou registros do momento em que embarcou num carro e quando seu rosto já estava mais inchado, cerca de 15 minutos depois, quando a diferença era perceptível.

Mariana Molina conta que chegou a pensar que apenas passando maquiagem pensou que poderia disfarçar o problema, mas logo viu que não seria possível. “Cancelei os compromissos. Troquei de roupa e entendi que era melhor ir até o hospital”, disse.