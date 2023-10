Mariana Rios responde a rumores de namoro com ex da ‘melhor amiga’

Mariana Rios comentou sobre a sua relação com Isabella Settani, ex do seu atual namorado, Juca Diniz. Nesta quarta-feira, 11, a atriz utilizou sua conta no Instagram para negar que seja próxima de Isabella.

“Melhor amigo é quem a gente no mínimo tem o telefone, endereço, e sabe o nome dos pais. Seguir alguém na rede social não é sinônimo de amizade e muito menos de intimidade”, disse Mariana, sem mencionar nenhum nome.

Mariana também ressaltou: “Seguir alguém na rede social não é sinônimo de amizade e muito menos intimidade. Pior do que aquele que conta uma mentira, são os que propagam a mesma transformando-a em verdade”.

Ela continuou: “Aprendi na vida que quando não temos algo de bom para falar sobre alguém, melhor nos mantermos calados.” E finalizou com: “Desejar o bem ao outro, é a melhor forma de atrair o mesmo para sua vida. Pessoas especiais falam sobre ideias. Pessoas medíocres falam sobre a vida de outras pessoas.”

Na legenda de sua postagem, Mariana acrescentou: “Todos nós temos opções na vida de: enaltecer ou diminuir. Manifestar amor ou o ódio. Admirar ou invejar. Ser verdadeiro ou falso. Criar uma mentira e propagá-la pode prejudicar a vida de várias pessoas”.

Mariana Rios faz postagem em rede social após ser acusada de engatar um relacionamento com o ex de sua melhor amiga Foto: @marianarios via Instagram / Divulgaçã

Mariana Rios assumiu o namoro com o bilionário Juca Diniz no sábado, 7. De acordo com o Extra, Juca terminou o namoro com Isabella no início deste ano.