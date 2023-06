Mariana Rios sobe o tom e perde a paciência durante programa na Record TV

A apresentadora do reality show A Grande Conquista, Mariana Rios, subiu o tom nesta terça-feria, 27, e perdeu a paciência com os participantes do programa enquanto estava ao vivo. Para controlar os ânimos do grupo durante a formação de mais uma Zona de Risco, a apresentadora disparou: “Existe uma voz de comando neste programa e essa voz sou eu”, disse.

“Eu não vou ficar gritando com vocês, porque eu tenho respeito pelo público de casa, que não merece alguém gritando no microfone no ouvido dele”, ressaltou.

Após chamar a atenção de todos na sala, Mariana ainda direcionou a bronca para Sandra, uma das participantes. “Sandra, Sandra, eu estou falando. Quando eu pedir a atenção de vocês, por favor, me escutem e me deem esta atenção.”

Nas redes sociais, os internautas se solidarizaram com a atriz. “Gostando muito da Mariana Rios, sabe se impor”, escreveu uma. “Amei a ícone!!! E assim que se deve fazer!!”, frisou outro. Alguns, por outro lado, chegaram a comparar a atitude da atriz com um professor em sala de aula. “A Mariana Rios parece as professoras de escola”, escreveu.