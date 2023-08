Mariana Xavier encontra balança em banheiro de hotel e reflete sobre pressão estética: ‘Neurose’

Mariana Xavier levantou um debate sobre o fato de hotéis colocarem balanças de pesagem no banheiro dos quartos. A atriz está viajando em Salvador e problematizou a naturalização da ideia de se pesar frequentemente ao ponto de uma balança ficar nas acomodações das hospedagens.

Nos stories do Instagram, ela disse: “Vocês acham normal ter uma balança no banheiro do hotel? Ter um secador de cabelo, um ferro de passar roupa, eu acho normal, válido, útil”.

Story de Mariana Xavier Foto: Instagram/ @marianaxavieroficial

“Agora, eu fico me perguntando, qual o nível de neurose que está sendo estimulado nas pessoas para elas vierem curtir alguns dias de lazer e ficarem usando a balança no banheiro do hotel”, refletiu.

Em seguida, Mariana fez outro story comentando sobre a interação dos seguidores em relação ao assunto e concluiu: “Cara, é isso. As pessoas estão tão malucas que deve ter tido essa demanda de gente pedindo balança para ficar nessa neurose de engordou ou não engordou. Que tristeza isso”.

Por fim, ela escreveu na legenda: “[...] Eu acho que deve ser muito triste a vida do ser humano que vem para um lugar maravilhoso desse e cultiva preocupação com a estética nesse nível de ficar se pesando durante a viagem”.