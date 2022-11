Publicidade

Thiago Lopes, marido de Andressa Urach, veio a público se defender das acusações que vem sofrendo da mãe da influenciadora e compartilhou também um suposto áudio em que a ex-Fazenda oferece o filho do casal, Leon, 9 meses, para sacrifício. Anteriormente, o marido da influenciadora já tinha dito que ela está internada há cerca de duas semanas numa ala psiquiátrica em um hospital.

Andressa Urach está internada após surto, diz marido Foto: @andressaurachoficial/Instagram

“Quem não tem compromisso com a verdade tenta fazer acordo de como mentir. Cada um com suas versões. Ainda bem que me preveni dessa família doentia. Só quero distância. Disse que eu estava privando a Andressa da medicação dela. Agora me responda: quem priva Andressa Urach de alguma coisa?”, disse Thiago.

“Por aí vocês percebem um vídeo recheado de mentiras. Pelo histórico você conhece a pessoa. Que tipo de mãe usufrui dos benefícios da prostituição da própria filha?”, completou.

Na sequência, Thiago disse que a esposa não estava com depressão pós-parto e falou sobre o cuidado que as pessoas devem ter ao formar uma família.

“Aviso aos solteiros: tomem bastante cuidado na família que vocês estão entrando. Não comentam o mesmo erro que eu. Percebem por que Andressa Urach teve tantos problemas na infância que vieram a tirá-la do eixo hoje? Andressa não estava com depressão pós-parto e todo mundo sabe. Mais uma mentira”, falou.

Marido de Andressa Urach publica suposto áudio em que ela sugere entregar filho a sacrifício

“Nossa, como existe gente ruim e sem princípios. Chega a ser inacreditável. Adivinha quem não deixou a Andressa passar por tratamento e internação? Por isso ela veio surtar aqui em casa colocando a vida do meu filho em risco. Quanta irresponsabilidade de uma mãe”, finalizou.

O rapaz também compartilhou print de conversas com a sogra por meio da ferramenta de mensagens, WhatsApp, criticando a postura da sogra que gostaria que a filha tivesse uma cura espiritual.

“A Andressa só está internada e recebendo tratamento adequado por causa de quem? A Andressa está precisando de tratamento e olha o que o fanatismo faz. E agora vem rasgar a boca falando que agora a Andressa está passando por tratamento adequado. Captaram a falsidade, pois antes ela havia falado que tinha que levar a Andressa para a Universal. E não permitiu a internação dela em Porto Alegre. Entenderam por que eu estava tão tranquilo, apesar dos ataques?”, falou.

No final, o Thiago Lopes compartilhou uma parte do suposto áudio em que a influenciadora sugere o sacrifício do filho mais novo.

“Um dos trechos propondo o sacrifício do meu filho. Tenho mais de 30 min de pura insensatez. Esse risco que eu, a minha mãe e o meu filho passamos não era pra ter ocorrido se ela tivesse sido internada em Porto Alegre, nos primeiros sinais do surto. Imagina o que ocorreria se eu não estivesse em casa?”, disse e em sequência postou uma foto com o bebê.