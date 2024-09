Marido de Marcos Caruso lamenta morte de ex-mulher: ‘Eu tão longe e você se foi’

Marcos Paiva, o marido do ator Marcos Caruso, que deu vida a Leleco em Avenida Brasil, usou sua conta no Instagram para se despedir de sua ex-mulher. Anna de Araújo Gonçalves morreu aos 54 anos de idade no último sábado, 31. A publicação foi feita dois dias depois, na segunda-feira, 2.

Marcos Caruso e seu marido Marcos Paiva. Foto: Reprodução/Instagram/@marcosppaiva0