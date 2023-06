Marido de Pepita emociona com mensagem especial no Dia do Orgulho LGBT+: ‘Mulher incrível’

Pepita participou do Encontro na manhã desta quarta-feira, 28, em homenagem ao Dia do Orgulho LGBT+. A cantora recebeu uma mensagem especial do marido, o dançarino Kayque Nogueira. Os dois são pais de Lucca Antonio, que adotaram no fim de 2021.

“Eu quero vir aqui em rede nacional dizer o quanto eu tenho orgulho de você, dessa mulher incrível que você é. E é uma bênção poder estar ao seu lado. Falar de você não é difícil, mas é muito complicado porque todos os dias eu conheço uma Priscila nova, uma mãe nova”, disse ele.

Pepita e seu marido, Kayque, mostram o quarto do filho Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Grão de Gente

“Ao mesmo tempo que ela é forte, ela também é sensível. Ao mesmo tempo que ela quer entrar na frente para brigar pelo filho com tudo e com todos, ela também se isola pra chorar, com medo quando vê o filho triste e doente”, completou.

Ao final, Kayque mostrou o filho do casal e revelou que o pequeno terá muito orgulho da artista quando crescer. “Você é uma mãe incrível e eu tenho certeza que ele vai olhar pra trás e quando ver tudo o que você construiu”.

“A sociedade ainda não entendeu que eu quero ser feliz. Eu quero criar um anjo que respeite mulheres, que saiba o que é uma família. As pessoas vão entender que o arco-íris são sete cores, mas não é uma festa. São vidas e elas merecem respeito”, respondeu Pepita.