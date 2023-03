Marido de Rita Lee publica nova foto da cantora em casa após alta médica

Roberto de Carvalho, de 70 anos, marido da cantora Rita Lee, de 75, publicou uma nova foto da cantora após alta médica. Ela estava internada para fazer exames em razão da perda de peso.

A artista foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e recebeu alta, após internação, no início do mês. Roberto usou o Instagram para fazer o registro com corações vermelhos na legenda.

Diversos seguidores, entre amigos, famosos e fãs, demonstraram apoio à cantora. “Obrigada por compartilhar os registros fotográficos dos seus olhos. Ela é sempre maravilhosa. Uma vibe tão gostosa, de paz. Bom demais!”, escreveu um perfil. “Deve ser tão prazeroso sentar ao lado dela e a ouvir falar sobre a vida. Muita saúde e vida longa para a nossa Rainha do Rock!”, comentou outro. “Maravilhosa”, publicou a jornalista Malu Gaspar.

Autobiografia

Conforme antecipado pelo Estadão, ainda no início de 2022, Rita Lee tem uma nova biografia em mãos. A cantora revelou o novo livro em sua rede social. Como é de se esperar, Rita sempre tem novidades para seu público e agora informa, em sua página do Instagram, que vai lançar, em 22 de maio, o livro Rita Lee: Outra Biografia.

No post feito na rede social, a compositora destaca um trecho: “Quando decidi escrever Rita Lee: uma biografia (2016), o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vida besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica”.

