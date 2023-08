Marido de Ivete Sangalo rebate fala de Maíra Cardi após crítica por ‘terrorismo nutricional’; veja

O nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, respondeu uma fala feita pela influenciadora Maíra Cardi após um vídeo em que ele a criticava por “terrorismo nutricional” nesta terça-feira, 15. Na ocasião, Daniel respondia perguntas de seguidores nos stories do Instagram e se deparou com um comentário que dizia que Maíra havia dito que o nutricionista “tem fama” apenas por ser casado com a artista.

“Esquece essa mulher, meu povo”, pediu Daniel. “Vamos rezar por ela que, com fé em Deus, ela vai melhorar. E outra coisa: eu prefiro ter fama por ser casado com uma mulher f***, que é Ivete Sangalo, do que ter fama de outras coisas que a gente se envergonha”, completou.

Assista ao vídeo:

O comentário não passou despercebido por Maíra, que fez uma sequência de stories voltando a ironizar a situação. “Eu tenho muito orgulho de ser casada com um homem f***. [...] Mas também é importante conseguirmos ser alguém fora da sombra dessa pessoa f***”, escreveu ela em um story que trazia uma música de Ivete.

A influenciadora ainda chamou a fala feita pelo nutricionista de “machista”. “Falas machistas como ‘ter fama de outras coisas que a gente se envergonha’, já ouvi de monte, mas quem determina onde vou chegar e quem permanece ou não é somente Deus e obviamente meus resultados. [...] São 10 anos de trabalho e sem ninguém f*** para me colocar aqui, a não ser eu e Deus”, completou.

Entenda a briga entre Daniel Cady e Maíra Cardi

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, criticou um vídeo de Maíra Cardi e citou 'terrorismo nutricional'. Foto: Reprodução/Instagram/@danielcady e Reprodução/Instagram/@mairacardi

Daniel publicou um vídeo em que criticada uma postagem feita por Maíra em que ela associava ingredientes de uma receita de bolo a doenças como Alzheimer e doença celíaca. “Pessoal, muito cuidado com esse tipo de conteúdo que vocês encontram aqui na internet. O nome disso é terrorismo nutricional. Isso só faz piorar a sua relação com seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismos, e saúde mental em primeiro lugar”, comentou o nutricionista.

Ele ainda usou a legenda para explicar o termo, dizendo que se refere a uma “forma de aterrorizar a população em relação aos alimentos e às práticas individuais, em que os momentos diários de comer viraram algo estressante e carregado de culpa”.

Segundo o profissional, o problema é resultado de uma “busca desenfreada pela estética perfeita e emagrecimento a curto prazo”. “Você não precisa deixar de comer um bolo, uma pizza, um pão, etc, para emagrecer ou ter saúde. Precisamos aprender a comer, a nos relacionar com a comida e com o nosso corpo”, escreveu.

A influenciadora ironizou o uso do termo em uma publicação feita no dia seguinte. “Bom dia, vamos iniciar o dia fazendo terrorismo diário?”, perguntou ela em uma enquete que trazia quatro opções de resposta – “Estou pronta para verdades”, “Amo viver na cegueira”, “Quero que me faça chorar com verdades” e “Quero sorrir com mentiras”.