Marieta Severo faz visita ao Retiro dos Artistas no Rio; casa pede doações

Nesta terça-feira, 16, a atriz Marieta Severo, 77 anos, visitou o Retiro dos Artistas, em Pechincha, no Rio de Janeiro. A atriz é colaboradora e doadora, e tirou fotos com Silvio Pozatto, 67 anos, que atuou na primeira versão de Pantanal, e com Paulo César Pereio, 83 anos, ex-marido de Cissa Guimarães e ator de Gabriela.

O presidente da casa, Stepan Nercessian, 70 anos, falou recentemente em entrevista para O Globo sobre a dificuldade das visitas e do apoio de outros artistas: “Vou atrás de empresário, advogado e político para pedir que não cortem a água. Mas artista tem que ter consciência, devia vir aqui sempre.”

Marieta Severo e Paulo César Pereio em visita da atriz ao Retiro dos Artistas, Rio de Janeiro Foto: Reprodução/Instagram @retirodosartistas.org.br

PUBLICIDADE Cida Cabral, administradora do Retiro, explicou em entrevista ao Extra que tem pessoas que não contribuem com nada e outras que fazem questão. Ela diz ainda que têm até alguns familiares de artistas que se reúnem e contribuem. Cida ressaltou que o local vive só de doações e da venda do brechó. “Nossa sobrevivência é da ajuda de alguns artistas e da população. A gente precisa muito de ajuda, seja na parte financeira, alimentação, remédio, roupas. Tudo é muito bem-vindo”, declarou.

História

A casa nasceu em 13 de agosto de 1918, no Teatro Trianon, no Rio de Janeiro. O Retiro dos Artistas realiza um trabalho assistencial de acolhimento, e conta com médicos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros profissionais que auxiliam os residentes. Conheça o local:

As doações para o Retiro podem ser feitas mensalmente, pontualmente, por transferência bancária ou por Pix, mas também são aceitas doações de alimentos, roupas, remédios e móveis. Saiba mais como doar.

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais