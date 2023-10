Marina Ruy Barbosa fica noiva do empresário Abdul Fares

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, está noiva do empresário Abdul Fares, de 39. A informação foi confirmada ao Estadão por fontes ligadas ao casal.

Leia também: Quem é Abdul Fares, noivo da atriz Marina Ruy Barbosa

Marina e Abdul apareceram pela primeira vez juntos em julho, mas demoraram a confirmar a relação. Ele é herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da capital paulista, que fez história no varejo nacional com a criação e a expansão da rede de lojas Marabraz.

Durante a festa de lançamento da novela Fuzuê, em agosto, a atriz foi questionada sobre o namoro pelo Gshow e, apesar de tentar se desviar da pergunta, respondeu: “Estou bem, estou feliz, o coração está bem”.

No dia 17 de setembro, os dois marcaram presença na festa de noivado da estilista Paula Aziz e foram clicados ao lado de João Guilherme Silva, o filho do Faustão. Na imagem, Abdul aparece com o braço segurando a cintura de Marina.

Já no último final de semana, o casal compareceu ao casamento de Paula, e Marina publicou, pela primeira vez, uma foto ao lado do noivo. Na imagem, ela aparece usando um suposto anel de noivado.

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares em foto divulgada pela atriz no Instagram. Foto: @marinaruybarbosa via Instagram

Continua após a publicidade

Marina viveu um relacionamento de um ano com o político e empresário Guilherme Mussi. Antes disso, foi casada com o automobilista Alexandre Negrão por três anos. Eles se separaram em janeiro de 2021.

Já Abdul namorou a ex-BBB e modelo fitness Jaque Khury entre 2008 e 2009. Os dois chegaram a aparecer em revistas de celebridades e também durante o carnaval, na TV.