Marina Sena e Mari Fernandez trazem Caetano Veloso em versões psicodélica e piseiro no Spotify

O que aconteceria se a nova geração da música brasileira se encontrasse com veteranos da cena? Nesta quarta-feira, 19, Marina Sena e Mari Fernandes deram início ao projeto Atemporais, do Spotify, que revisita clássicos de quatro grandes nomes da MPB em um projeto que promove uma simbólica intersecção cultural através do streaming.

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Paulinho da Viola completam 80 anos neste ano e, além das cantoras que já abriram as homenagens, Pabllo Vittar, Ludmilla, Emicida, Linn da Quebrada, Criolo e Djonga também irão celebrar esses ícones.

Leia também ‘Atemporais: Pabllo Vittar e Ludmilla regravam Gil, Caetano, Milton Nascimento e Paulinho da Viola

Marina regravou Da Maior Importância e, com uma interpretação suave e sensual, conferiu um ritmo psicodélico a nova versão. Já Mari Fernandez inova ao trazer o ritmo do piseiro para a canção Você Não Entende Nada. Confira:

“Da maior importância é um clássico; para mim, essa música é Caetano demais, é o ápice da personalidade de Caetano! O jeito que ele constrói as músicas faz com que soem atemporais, toda música que ele faz. Eu acho Caetano um dos maiores gênios da música popular brasileira. O jeito que ele conecta o tradicional com uma coisa do mundo. A música dele é do mundo!”, comenta Marina Sena.

“Caetano é uma inspiração para a gente. O que torna a canção atemporal [Você não entende nada] é porque é uma canção que fala sobre você se sentir livre, sobre você querer ser solto e é uma canção que vem passando por várias gerações”, completa Mari Fernandez. Ouça:

Continua após a publicidade





Os próximos Spotify Singles de Atemporais a serem lançados são Travessia e Maria, Maria, interpretadas por Djonga e Ludmilla, respectivamente. As regravações estreiam dia 26 de outubro, aniversário de Milton Nascimento. Em seguida, no dia 9 de novembro, três dias antes do aniversário de Paulinho da Viola, Criolo e Emicida apresentam suas versões das músicas Argumento e Não quero vingança.

Por fim, Back in Bahia e Babá Alapalá, composições de Gilberto Gil interpretadas por Pabllo Vittar e Linn da Quebrada, respectivamente, serão apresentadas no dia 16 de novembro, no encerramento do projeto.