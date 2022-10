Marina Sena se une a Davi Kneip e Brisa Star para ‘Menina’: ‘Estamos fazendo um gênero brasileiro’

O que acontece quando misturamos artistas do pop, do funk e do piseiro? O resultado dessa combinação acontece na faixa Menina, parceria de Davi Kneip, Marina Sena e Brisa Star lançada nesta quinta-feira, 13.

A canção foi escrita em 2021 pelo DJ e produtor, mais conhecido por sua participação em Sentadona (Remix), com Luísa Sonza, para impressionar uma garota de quem gostava. “Era uma música que eu tinha guardado e eu falei ‘na hora certa, ela vai servir para alguma’”, conta o artista em entrevista ao Estadão.

Tempos depois, ele enviou a faixa para Juninho Pirado, vocalista do Trio KassaNikeo e pai de Brisa Star, e a cantora de 15 anos topou participar do projeto. Em seguida, não foi difícil convencer Marina Sena a se juntar ao grupo - ela afirma que já era fã dos dois e gostou da faixa assim que a escutou.

Além do lançamento nas plataformas digitais, Menina ainda ganhou um clipe gravado pelos três artistas. Acompanhando a batida dançante da música, a narrativa mostra Marina prestes a se casar e se imaginando fugindo do altar ao lado de seus amigos - Davi e Brisa.

Os três se conheceram no dia das gravações e, segundo eles, criaram uma amizade quase que imediatamente. O clima alegre das filmagens se reflete durante a entrevista enquanto lembram de momentos engraçados que passaram nos bastidores.





União de ritmos

Mesmo com as diferenças entre os principais ritmos produzidos por Davi, Marina e Brisa, os artistas afirmam que o processo para a produção da canção foi natural. “São sons diferentes, mas cada um está entrando no estilo do outro nessa música”, conta Brisa.

“Eu acho que nós três somos pessoas bem abertas a todos os estilos musicais”, completa Marina. “Acho que o pop está nesse lugar de juntar todas as coisas. Ele te permite juntar muitos estilos musicais”.

Segundo a cantora, suas raízes começaram no MPB, mas outros ritmos se incorporaram à sua música, que hoje ela considera como pop. “Escutava Jorge Ben, A Tábua de Esmeralda, Transa, do Caetano Veloso, Marku Ribas, e o que conheço deles são coisas que quase ninguém conhece, mas tranquilamente escuto um piseiro e amo”, brinca.

Brisa Star, Davi Kneip e Marina Sena nos bastidores do clipe de 'Menina'. Foto: KondZilla

Para Davi, a união dos estilos também é possível porque a indústria musical do País está cada vez mais aberta a essas colaborações. “Acho que estamos fazendo um gênero brasileiro. Um pop brasileiro, em que estamos juntando vários estilos”, diz.

Além disso, eles apontam que parcerias como essas são importantes para “furar a bolha”. “Mostrar que existe um outro universo que não é o seu. Acho isso importante até para a identidade do povo brasileiro como um todo, de realmente entender todas as variantes da nossa cultura”, reflete Marina.

